Минздрав предложил выдавать медицинские полисы в МФЦ

В Министерстве здравоохранения РФ в феврале предложили внести изменения в правила обязательного медицинского страхования, которые позволят получать полисы в многофункциональных центрах (МФЦ).

Согласно проекту приказа, в МФЦ нужно разрешить прием заявлений о выборе или замене страховой медицинской организации, а также выдачу оформленных полисов ОМС или временных свидетельств.

В документе указано, что необходимо внести изменения в части расчета размера неоплаты или неполной оплаты затрат медицинской организации на оказание помощи. Правки планируют внести и в размер штрафа, применяемого за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества, сообщает РИА «Новости».

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