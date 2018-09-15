Минздрав РФ назвал три главных принципа долголетия

Об этом на полях IV Восточного экономического форума во Владивостоке рассказала главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Три основных принципа долголетия — это сбалансированное питание, а также достаточная физическая и социальная активность. Также увеличивают продолжительности жизни отказ от вредных привычек, контроль уровня артериального давления и холестерина, здоровый сон и когнитивная деятельность.

«Представление о старении меняется. Появился новый термин — „успешное старение“. Если раньше мы думали, что успешное старение — это физическое здоровье, может быть, социальное благополучие, то сейчас к этому добавились еще и внешний вид, чувство цели, образование, духовность. То есть старение рассматривается как этап развития», — рассказала Ткачева.

«Мы рекомендуем для сохранения здоровья в пожилом возрасте учить стихи, песни, разгадывать кроссворды. Любая подобная активность способствует увеличению продолжительности жизни и сохранению памяти», — добавила главный гериатр страны.

По словам Ткачевой, одиночество, депрессия, социальная изоляция ускоряют старение, сообщает телеканал «360».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник