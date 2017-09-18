Минздрав РФ планирует ввести наказание для родителей за отказ от вакцинации детей

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что ведомство рассматривает варианты воздействия на родителей, которые отказываются от вакцинации детей.

«Мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе и материальные, включались. Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным», — сказала Вероника Скворцова.

По словам министра, качество вакцин в России находится на очень высоком уровне. «Крайне редко встречаются какие-то побочные действия», — отметила она.

Скворцова также сообщила, что начало эпидемии гриппа в России ожидается в конце осени. По прогнозам Минздрава, доминировать будет так называемый «свиной грипп» (AH1N1), пишут «Ведомости».

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