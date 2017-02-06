Минздрав РФ предложил расширить детские группы риска при вакцинации

В Министерстве здравоохранения России в феврале подготовили проект приказа о внесении изменений в национальный календарь прививок.

В пояснительной записке указано, что предусмотрено увеличение числа детей, относящихся к группе риска. Планируется, что в эту группу включат детей, имеющих аномалии развития кишечника и онкологические заболевания. Также туда войдут дети, относящиеся к недоношенным и маловесным.

Дети, входящие в группу риска, получат право на вакцинацию и ревакцинацию сразу от пяти инфекций. Это дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит и гемофильная инфекция.

Согласно проекту приказа, предоставляется право использовать как моно, так и комбинированные иммунобиологические препараты для профилактики инфекционных заболеваний. Это позволит снизить инъекционную нагрузку на детей, относящихся к группе риска, сообщает РИА «Новости».

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