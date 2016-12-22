Минздрав РФ разработал порядок оказания медпомощи на ЧМ-2018

Министерство здравоохранения РФ в декабре разработало порядок оказания медицинской помощи во время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Проект приказа уже подготовлен. В нем указано, что участники спортивных соревнований и болельщики имеют право на получение первичной санитарной, скорой и специализированной медпомощи. Согласно приказу, установлен список медицинских организаций, в которые могут быть направлены участники, важные гости чемпионата и персонал ФИФА.

В документе отмечается, что в медицинских организациях в часы их работы должен быть специально выделен сотрудник, владеющий иностранным языком. Это необходимо для обслуживания иностранных граждан — участников и гостей ЧМ-2018 и Кубка конфедераций 2017 года, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Турнир примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань. Пробные игры на стадионе «Фишт» проведут в марте и мае 2017 года.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Врачи из Краснодарского края пройдут специальную подготовку для работы в период проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу в Сочи.

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