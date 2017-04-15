Минздрав РФ сообщил об окончании эпидемии гриппа в стране

По данным Министерства здравоохранения России, эпидемия гриппа в стране закончилась.

«Превышение эпидемических порогов по гриппу и ОРВИ сохраняется в отдельных городах среди детей 3-6 и 7-14 лет», — говорится в сообщении ведомства.

Эпидемия началась в ноябре — раньше, чем ожидали специалисты, и наибольшей интенсивности достигла в конце января-начале февраля.

На неделе с 3 по 9 апреля, которая стала последней неделей эпидсезона, заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась по населению в целом на 7,6% и во всех возрастных группах: среди взрослых — на 9,4%, среди детей в возрасте до 2 лет — на 7,3%, среди детей 3-6 лет — на 6,7%, среди детей 7-14 лет — на 5,6%, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 3 по 9 апреля зарегистрировали 40 случаев заболевания гриппом, в том числе 25 случаев в Краснодаре.

Вакцинация против гриппа в регионе завершилась 15 ноября 2016 года. Вакцину от гриппа получили 2 млн 579 тыс. человек. Среди привитых 857 тыс. детей.

Источник