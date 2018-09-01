Минздрав РФ: в результате ЧП с самолетом в Сочи пострадали 18 человек

Госпитализировано шесть человек, в том числе двое детей.

«В настоящий момент медицинская помощь оказана 18 пострадавшим, в том числе трем детям. Госпитализировано шесть человек, в том числе двое детей. Погибших нет», — говорится в заявлении Минздрава РФ.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, организована работа психологов с пострадавшими и их родственниками.

По поручению Министра здравоохранения в федеральных учреждениях зарезервированы койки на случай, если потребуется оказание специализированной медицинской помощи. Ситуация находится на личном контроле Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

Как писал интернет-порталу «Кубань 24», ночью 1 сентября в Сочи пассажирский самолет при посадке скатился в русло реки, повредил крыло и загорелся. Во время эвакуации пассажиров загоревшегося самолета скончался сотрудник аэропорта.

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