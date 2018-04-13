Минздрав РФ выступил против продажи лекарств на кассах в магазинах

13 апреля в 18:45

Ранее Минпромторг доработал законопроект о продаже безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах.

«Со стороны Минздрава согласование невозможно. Мы не меняли свою позицию. Позиция остается неизменной. У нас сейчас достигнута одна из самых высоких в мире доступность лекарственных препаратов», — сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Она напомнила, что к аптечной деятельности лицензированы медицинские организации, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные сельские амбулатории.

Министр отметила, что любой лекарственный препарат обладает тремя характеристиками — качество, эффективность, безопасность.

«Грань между этими характеристиками иногда бывает очень зыбкая в том случае, если их неправильно хранить или неправильно использовать. Поэтому наша позиция в том, что те точки, которые продают лекарственные препараты, должны быть лицензированы. И те люди, которые работают в этих торговых точках, должны быть готовы дать профессиональное, квалифицированное объяснение», — цитирует Скворцову ТАСС.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник