Минздрав РФ заявил о снижении потребления алкоголя и смертности от отравлений

Норма потребления алкоголя, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения, равняется 8 л в год.

В 2012 году смертность составляла 11,4 на 100 тыс. человек, а общее потребление алкоголя равнялось 12,4 л на душу населения в год. В 2016 году смертность от отравления алкоголем упала почти вдвое — до 5,6 на 100 тыс. человек, а объем потребляемого алкоголя сократился до 10,3 л в год.

Около 61% россиян, употребляющих алкоголь, предпочитают крепкие напитки, еще 39% выбирают слабоалкогольные напитки, приводит Минздрав данные за 2015 год.

По данным ВОЗ, каждый год в мире в результате употребления алкоголя умирают 3,3 млн человек, что составляет 5,9% всех случаев смерти, сообщает ТАСС.

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