Минздрав РФ: жители страны стали реже брать больничные

По данным ведомства, это связано с активной вакцинацией, диспансеризациями и программами по формированию здорового образа жизни.

«За последние несколько лет прослеживается тенденция к снижению оформления больничных листов. В 2016 году выдали 19,53 млн листов нетрудоспособности в сравнении с аналогичным периодом в 2015 году, когда было выдано 19,65 млн», — говорится в сообщении Минздрава.

При этом в ведомстве отметили, что оформление и выдача больничных листов не является прямым показателем здоровья населения.

Из тех больничных листов, которые были выданы, почти половина (40,3%) связана с болезнями органов дыхания, а именно ОРВИ, пневмонией, гриппом, сообщает ТАСС.

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