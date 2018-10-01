Минздрав России изменил правила работы скорой помощи

Раньше медики везли пациента в ближайшую больницу вне зависимости от ее профиля, но с 1 октября порядок изменился.

Теперь определяющий фактор — состояние пациента. Больного отвезут туда, где ему окажут исчерпывающую медицинскую помощь по профилю.

«Если у человека тяжелая травма — допустим, он попал в ДТП, мы не привезем его в обычную больницу, в которой нет компьютерного томографа, врача-травматолога или круглосуточной реанимации. Мы его должны повезти в травмцентр, который работает круглосуточно, где есть специалисты, которые смогут оказать ему надлежащую медицинскую помощь», — рассказал главный врач БСМП Краснодара Николай Босак.

Для кубанских пациентов ничего не изменится: в крае этот принцип оказания медицинской помощи действует уже с 2013 года.

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