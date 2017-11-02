Минздрав России опроверг информацию о подорожании лекарств с 2018 года

В ведомстве считают, что утверждения о грядущем росте цен на лекарства могут быть связаны с неполным пониманием проводимой работы.

Минздрав опроверг рост цен на лекарственные препараты при закупках с использованием Информационно-аналитической системы (ИАС).

«Утверждение, в том числе со стороны отдельных органов исполнительной власти, о том, что внедрение ИАС может привести к росту цен на лекарства, не соответствует действительности и, вероятно, основано на неполном понимании проводимой работы, к которой они активно привлекаются Минздравом России», — говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба также опровергает информацию о том, что единый справочник классификатор (ЕСКЛП) носит разнородный характер. По состоянию на 1 ноября 2017 года унифицировано 99,5% записей ЕСКЛП.

Справочник необходим для создания новой схемы управления закупками.

ИАС мониторинга и контроля в сфере государственных и муниципальных закупок лекарственных препаратов внедрили в тестовом режиме, а с 1 января 2018 года заработает по всей России, сообщает ТАСС.

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