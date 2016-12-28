Минздрав сообщил об испытаниях первого российского препарата от рака

Министр здравоохранения Вероника Скворцова 28 декабря сообщила, что Россия вошла в число передовых стран, которые занимаются созданием таргетных (точечных) препаратов от рака.

«Мы сейчас на том этапе, когда мы в числе самых передовых стран мира научились делать таргетные, то есть точечные, препараты для блокады развития той или иной опухоли», — заявила она.

Скворцова пояснила, что в этом году начались клинические исследования, они уже перешли во вторую фразу. По ее словам, препарат показал «фантастический результат по устранению метастазирующих меланом».

«Пока он (препарат) носит название PD-1, потом, наверное, будет какое-то торговое наименование другое», — пояснила глава Минздрава.

Ранее Скворцова сообщила о том, что не менее 36 инновационных лекарственных препаратов будут разработаны и внедрены в период с 2016 по 2018 годы, сообщает ТАСС.

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