Минздрав создаст рабочую группу по регулированию гомеопатии

Минздрав РФ сформирует рабочую группу, которая займется разработкой предложений по использованию гомеопатии как лечебного метода.

Об этом 6 февраля сообщил официальный представитель ведомства Олег Салагай.

Рабочая группа будет сформирована по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. В группу войдут представители Российской академии наук, ведущих медицинских учреждений страны, а также специалисты в области гомеопатии.

По словам Салагая, основной задачей группы станет выработка предложений по дальнейшему регулированию гомеопатии с учетом современных международных требований доказательности.

«Мы исходим из того, что в рамках лечебного процесса и государственных закупок должны использоваться лишь препараты с доказанной клинической эффективностью», — добавил представитель Минздрава, отметив, что методы гомеопатии разрешены к применению в разных странах мира.

Ранее комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований опубликовала меморандум «О лженаучности гомеопатии». В нем Минздраву предлагается изымать гомеопатические препараты из государственных лечебных учреждений, а пациентам рекомендуется отказаться от их приобретения. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала этот меморандум и заявила, что готова выполнить рекомендации комиссии по ограничению рекламы гомеопатии.

Аптекам в меморандуме предлагается не выкладывать гомеопатию совместно с традиционными лекарствами и не рекомендовать ее покупателям, передает ТАСС.

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