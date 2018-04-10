Минздрав: в России смертность уменьшилась на 3,9%

Самые низкие показатели — в Ингушетии, Чеченской Республике и Ямало-Ненецком автономном округе, Дагестане и Ханты-Мансийском АО.

Наиболее высокие показатели смертности зафиксировали в Псковской, Новгородской, Тверской, Тульской, Ивановской областях.

В среднем уровень смертности по стране в прошлом году снизился на 3,9% — до 12,4 случая на 1 тыс. населения. Всего в России в прошлом году ушли из жизни 1,8 млн человек, что на 63,6 тыс. меньше, чем в 2016-м.

Снижение показателей смертности наблюдается в 79 регионах страны. Наибольшие темпы сокращения зафиксировали в Еврейской автономной области, Республике Тыва, Чукотском автономном округе.

По данным Росстата, вместе со смертностью падает и рождаемость, поэтому демографическая ситуация в стране пока остается сложной, пишут «Известия».

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