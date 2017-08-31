Минздрав: в России снизилась смертность населения на 2,3%

Согласно данным ведомства, в России за семь месяцев умерло на 23,7 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период в 2016 году.

«Согласно данным официальной статистики Росстата, смертность населения снизилась на 2,3 % и составила 12,7 человек на 1 тыс. населения (за семь месяцев 2016 года — 13,0 человек на 1 тыс. населения)», — сообщили в Министерстве здравоохранения РФ со ссылкой на министра Веронику Скворцову.

По ее словам, такие результаты обусловлены снижением смертности от всех основных причин: от болезней системы кровообращения — на 3,3%, новообразований (опухолей) — на 2,8%, туберкулеза — на 15,2 %, болезней органов дыхания — на 9,0%, в том числе от пневмоний — на 21,0%, болезней органов пищеварения — на 4,2%, внешних причин смерти — на 10,7 %. На 8,5 % снизилась смертность в ДТП.

Также отмечается, что на протяжении текущего года удерживается исторический минимум показателя младенческой смертности, которая за семь месяцев снизилась на 11,7% и составляет 5,3 на 1 тыс. родившихся живыми, сообщает РИА «Новости».

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