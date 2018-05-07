Минздрав внедрил рекомендации для врачей по лечению никотиновой зависимости

07 мая в 08:00

Их смогут использовать как терапевты, так и врачи общей практики.

Об этом сообщила главный научный сотрудник ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Галина Сахарова.

Авторы документа уверены, что доступность рекомендаций для врачей любых специальностей позволит увеличить число пациентов, бросивших эту вредную привычку.

«Взято все, что необходимо для лечения никотиновой зависимости из наркологической службы, и добавлено то, что необходимо для профилактики обострения лечения бронхо-легочных нарушений в период отказа от табака. Все это сведено до алгоритма, которым может пользоваться врач любой специальности», — сказала Сахарова.

Она подчеркнула, что некоторые заболевания являются следствием курения, и помочь их вылечить можно, только предварительно избавившись от никотиновой зависимости.

Рекомендации основаны на принципах доказательной медицины и исключают использование гипноза, электронных сигарет и других сомнительных методов для лечения никотиновой зависимости, сообщает ТАСС.

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