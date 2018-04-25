Минздрав выступил против возвращения курилок в аэропорты

В ведомстве отметили, что табачный дым оказывает токсичное воздействие на людей и за пределами курительных комнат.

В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что возвращение курилок может повлечь за собой нарушение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в помещениях аэропортов, что противоречит положениям ст. 55 Конституции РФ.

Подчеркивается, что уровень загрязнения воздуха опасными твердыми микрочастицами размером меньше 2,5 микрометров, выделяющимися при курении, в 14 раз выше в помещениях рядом с курительными комнатами, нежели в аэропортах, где курение полностью запрещено. Это говорит о значительном токсичном воздействии табачного дыма за пределами курительных комнат.

В пресс-службе уточнили, что в аэропорту Шереметьево до демонтажа курилок уровень загрязнения твердыми микрочастицами в помещениях рядом с курительными комнатами в 4-6 раз превышал уровень, рекомендованный стандартом качества воздуха Всемирной организаций здравоохранения, а в самой курительной комнате — в 55 раз.

Ранее комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект о курилках в аэропорту, сообщает «Интерфакс».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник