Минздрав заявил о недопустимости торговли пивом ночью

В ведомстве подчеркнули, что для реального снижения количества потребления алкоголя в России нельзя допустить ослабления законодательства в сфере оборота спиртного.

Соответствующее заявление сделали в Минздраве после того, как Минпромторг предложил разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью.

В заявлении говорится, что к наиболее эффективным мерам по снижению потребления алкоголя населением относится ограничение доступности алкоголя — ценовой, временной, территориальной, по возрасту, а также борьба с пьянством за рулем.

В связи с этим в рамках приоритетного проекта «Укрепление общественного здоровья» планируется проведение кампании, направленной на снижение масштабов злоупотребления алкоголем россиянами, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Минпромторг поддержал продажу пива в алюминиевых банках ночью.

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