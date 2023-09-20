Мир должен быть освобожден от угрозы ядерного оружия

Премьер-министр Японии, выступая на сессии Генассамблеи ООН, Фумио Кисида призвал лидеров стран, обладающих ракетно-ядерным оружием, активизировать свои усилия ради мира без ядерного оружия. Будут продолжать усилия по разоружению”, – заявил премьер-министр Японии. глава японского правительства. – Я призываю лидеров стран, обладающих ядерным оружием, и других стран активизировать свои усилия по ядерному разоружению и нераспространению такого оружия. Вовлечение стран, обладающих ядерным оружием, в процесс создания безъядерного мира имеет решающее значение для достижения этой цели.

Создание условий для многоуровневых усилий по избавлению от ядерного оружия чрезвычайно важно, сказал Кисида.

Лидеры стран-участниц саммита «Большой семерки», состоявшегося в Хиросиме в мае этого года, в целях избавления от ядерного оружия подписали документ «Взгляд на Хиросиму», в котором подчеркивалась их приверженность к принципу создания мира без ядерного оружия.

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