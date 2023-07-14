Мир открылся нам и мы открылись миру – Мирзиёев

Президент отметил, что нашим приоритетом является дальнейшее наращивание мощи наших Вооруженных Сил, что является надежной гарантией обеспечения мира и безопасности нашей страны в нынешнее опасное время. Несмотря на трудности и невзгод, последствия пандемии и мирового кризиса, мы прошли путь большого развития. наслаждается его первыми плодами.

Как говорят мудрецы, страх, колебания, сомнения и подозрения – самые большие враги человека, думающего идти вперед.

Мы смело идем вперед.стремились и избавились от страха и хадика. Мир открылся нам, и мы открылись миру. У нас появилось много друзей и партнеров по всему миру.

Благодаря нашей твердой воле и целеустремленным усилиям мы снова стали творческим народом и творческой нацией.

Я полностью убедился в этой истине, искренне общаясь с представителями нашего народа во время предвыборных встреч. Наши люди не боятся стремиться к большим целям, проявлять инициативу, создавать что-то новое. Наоборот, он получает от этого удовольствие и вдохновение и работает более активно», — сказал глава государства.