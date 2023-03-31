Мировой суд вынес решение в пользу Ирана

В четверг судьи Международного суда ООН постановили, что суды допустили незаконное замораживание активов иранских компаний, и обязали США выплатить компенсацию, которая будет определена позднее, сообщило агентство Reuters. $1,75 млрд в виде замороженных активов своего банка, крупнейшая сумма, которую Иран потребовал вернуть на сегодняшний день.Этот шаг был сделан на фоне обострения напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном после ответных ударов между официальными лицами США. Иранские беспилотники России против Украины.

Дело в Международном суде ООН, также известном как Всемирный суд, первоначально было возбуждено Тегераном в 2016 году против Вашингтона, обвиняя его в нарушении договора о дружбе 1955 года, и США обвинили в том, что они позволили судам заморозить активы иранских компаний. Деньги должны были быть выданы в качестве компенсации жертвам терактов.

В прошлом году США заявили, что у Ирана «руки были грязными» и что арест активов стал результатом спонсирования Тегераном терроризма. , из-за того, что все дело должно быть остановлено. Суд полностью отклонил это требование и признал договор действительным.

Исламская Республика отказывается поддерживать международный терроризм.