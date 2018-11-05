Мировые цены на нефть достигли приемлемого для РФ уровня — Медведев

Об этом премьер-министр заявил 5 ноября на онлайн-конференции в Шанхайской медиагруппе.
«В настоящий момент цены выровнялись, и мы никогда не были заинтересованы в том, чтобы цены были максимально высокими: это грозит остановкой развития экономики. Нам нужны разумные цены, и сейчас с этим все в порядке», — сказал он.
Говоря о факторах, влияющих на развитие экономики РФ, Медведев назвал, в том числе, западные санкции. По его словам, Россия обнаружила в этих мерах «источник самореализации, источник собственного развития», сообщает ТАСС.
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