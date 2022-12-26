Миру больше не нужен доллар, его вытесняют юань, риал и дирхам

Американская валюта теряет позиции на мировых рынках.

Конфликт на Украине показал, что зависимость от одной страны — это не так уж хорошо. Именно поэтому целый ряд стран стараются снизить такую зависимость от США и доллара. Американская валюта всё менее привлекательна как международный платежный инструмент, пишет американский журнал The National Interest.

Издание отмечает, что украинский кризис разделил мира на три лагеря: сторонников США и НАТО, сторонников России и Китая и страны, сохраняющие нейтралитет. Причем, страны из последней категории действуют так, как выгодно только им. Многие из них являются друзьями или союзниками Соединенных Штатов. Но при этом они не являются ни врагами, ни противниками России и Китая из-за украинского кризиса.

«Их политика диктуется их собственными интересами, свободными от идеологической бинарности холодной войны. Другими словами, их политика не обязательно совпадает и не обязательно будет совпадать с политикой Соединенных Штатов, — пишет NI. — Чем еще объясняется отказ Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Индии, Бразилии, Южной Африки, Аргентины и Индонезии, среди прочих государств, следовать американской линии и ввести санкции против России, чтобы заставить ее подчиниться?».

Американская валюта всё менее привлекательна как международный платежный инструмент. Фото: pixabay.com

И эти страны активно взаимодействуют между собой в рамках международных организаций, таких как БРИКС (объединение Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества, объединяет 8 азиатских стран). В рамках таких взаимодействий многие страны пересматривают использование доллара как основной торговой валюты.

Сегодня доллар пока остается основной мировой торговой валютой. Он стал таковой в 1944 году, когда на валютно-финансовой конференции в Бреттон-Вудсе 44 страны договорились о создании новой международной валютной системы, привязав свои валюты к доллару. С тех пор большинство финансовых операций, международных долговых обязательств и счетов за мировую торговлю были номинированы в именно долларах, в них же хранится большая часть мировых валютных резервов.

Китай с 2000 года старается снижать свою зависимость от доллара, продвигая юань. Фото: pixabay.com

Китай с 2000 года старается снижать свою зависимость от доллара, продвигая юань. Дедолларизация практически стала национальным курсом. Свои резервы в долларах Поднебесная последовательно сокращает, а расчеты с партнерами тоже старается проводить не в долларах.

Пример с Китая берут и другие страны. Об этом говорят цифры: по данным международного валютного фонда, на валютные резервы в долларах США в 1999 году приходилось 71% всех резервов, в 2015 году — уже 66%, а в 2022 году — 58,9%.

Переход на торговлю в национальных валютах уже очевиден — всё больше стран приходят к этому. И если оплата за российский газ в рублях — мера скорее вынужденная, то другие примеры говорят о том, что платежи в юанях, дирхамах, риале становятся всё популярнее.

Иран торгует с Россией в риалах и рублях. Фото: pixabay.com

В июне этого года на саммите БРИКС международная группа изучила вопрос о разработке новой международной резервной валюты. В марте Евразийский экономический союз (в состав которого входят Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Беларусь) достиг соглашения о необходимости разработки новой международной валюты.

Юань стал по сути резервной валютой в России (можно даже открыть вклады в юанях). Иран торгует с Россией в риалах и рублях. Объединенные Арабские Эмираты стали выпускать облигации в дирхамах, а Египет объявил о планах выпуска облигаций в юанях.

Помимо этого Китай договаривается с Эр-Риядом о продажах нефти за юани. Если это произойдет, то это станет ещё одним шагом к утверждению юаня в качестве основной международной валюты и ослабления американского доллара на мировую торговлю. Кроме того, позиции доллара пошатываются и из-за ослабления экономической и глобальной мощи США. Не стоит забывать, что у Штатов накопилось уже 31 трлн долларов государственного долга.

Доллар не всегда был главной мировой валютой. Фото: pixabay.com

Доллар не всегда был главной мировой валютой. До 1530 года доминировала Португалия и Испания, в XVII-XVIII веках — Голландия и Франция, а после их сменила Британская империя, после чего фунт стерлингов стал валютой золотого стандарта в мире. И только затем появился доллар США. Так что ничего не вечно и, возможно, скоро его сменит другая валюта.

Кстати, эксперты давно об этом говорят. Экономист Хенрик Мюллер в марте этого года заявил, что доллар очень скоро может утратить свои позиции ведущей мировой валюты. Он назвал признаки «заката» американского доллара. Тогда юань назывался как одной из альтернатив доллару.

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