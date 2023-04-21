Мирзиёев и Назарбаев поздравили друг друга с Рамаданом

21 апреля между Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Первым Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым состоялся телефонный разговор.

В начале беседы глава нашей страны и Президент Казахстана первый президент искренне поздравляют друг друга с благословенным праздником Рамадан и желают процветания, мира и процветания нашим братским народам.

Дружба, добрососедство, стратегическое сотрудничество между Узбекистаном и Казахстаном было отмечено с особым удовлетворением достигнут высокий уровень партнерских и союзнических отношений.