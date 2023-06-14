Мирзиёев: «Мое намерение в том, чтобы все девушки в Узбекистане были образованными и образованными»

Кандидат в Президенты Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев рассказал о работе, связанной с образованием, на встрече с избирателями Андижана.

“В ближайшие годы в 131 микрорайоне, где не хватает детских садов, будет создано 1,5 тысячи государственных и частных детских садов, а мощности 210 детских садов будут увеличены. В результате мы создадим возможности для дошкольного образования еще 90 000 детей и достигнем 100%-го охвата.

В ближайшие семь лет в 25 микрорайонах будут построены новые школы на 20 000 мест. школ нет. Также 80 000 ученических мест будет создано за счет строительства дополнительных учебных корпусов в 150 школах.

В ближайшие годы будет открыто 2 000 мест в Андижанском государственном университете и 1 000 в Андижанском институте иностранных языков. .В Андижанском медицинском институте будут построены новые учебные корпуса на 1000 мест.

Для жаждущей знаний молодежи области будет создано 6 новых вузов, будет открыто более 30 новых направлений. открылись в них. За счет них охват высшим образованием будет увеличен с нынешних 30 процентов до 50 процентов”, – сказал Шавкат Мирзиёев.