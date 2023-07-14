Мирзиёев отметил, что промышленного потенциала Узбекистана нет во многих странах мира

Президент отметил, что многие страны мира не обладают тем промышленным потенциалом, которым сегодня обладает наша страна.

“Мы такая уникальная Мы приняли масштабные программы по дальнейшему развитию нашего потенциала, превращению нашей страны в мощное индустриальное пространство, современную страну, производящую высокотехнологичную, инновационную, качественную продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке, и мы обязательно их реализуем. .

Мы должны быть не только страной умелых садоводов и садоводов, но и страной высококвалифицированных IT-специалистов, инженеров и энергетиков, горняков и металлургов, физиков и химиков.

У Узбекистана подземных и наземных ресурсов много. Но самая большая наша сила, наше бесценное богатство – это наш многонациональный народ, живущий единой, сплоченной семьей.

Выборы еще раз подтвердили этот факт.

Все мы, независимо друг от друга. нашей национальности, языка и религии: пусть наш мир и страна будут мирными, пусть наш Узбекистан будет благополучным и благополучным, пусть наши дети и внуки будут здоровы и приобретут современные знания и навыки, мы живем с благородным намерением найти место и счастье в жизни.

Мы последовательно продолжаем создавать необходимые условия для представителей более 130 национальностей и народов нашей страны для развития их языка, культуры, традиций и ценностей.

Уверен, Земля Узбекистана, завоевавшая славу места дружбы и солидарности, и впредь будет землей подлинной человечности и толерантности.”