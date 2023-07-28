Мирзиёев перечислил регионы, где криминогенная обстановка осложнена

Президент Шавкат Мирзиёев проанализировал состояние дел в сфере правопорядка на заседании расширенной комиссии МВД и определил задачи на будущее.Было показано, что большинство микрорайонов, отнесенных к «красным», соответствуют Ташкенту города, Ферганской, Кашкадарьинской, Бухарской и Наманганской областей.

За последние полгода особо тяжкие и особо тяжкие преступления чаще всего совершались в Ферганской, Ташкентской области, городе Ташкенте, Бухарской, Андижанской, Кашкадарьинской областях.

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Кражи в Фергане, Намангане В городе было много случаев хулиганства, в городе Кокан травмы, клевета и вымогательство в городе Самарканд, убийства в Мирабадском районе.