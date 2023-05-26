Мирзиёев пригласил YEOII в проект Трансафганской железной дороги

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригласил страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) принять участие в инициативе по строительству железной дороги Узбекистан-Афганистан-Пакистан.

Высокий евразиец выступил на на заседании Экономического совета по видеосвязи он рассказал о проекте Трансафганской железной дороги, важно укреплять сотрудничество… Приглашаем вас присоединиться к работе проектного офиса по строительству магистрали Узбекистан-Афганистан-Пакистан железной дороги”, – сказал президент.

Термиз-Мазари Шариф – Строительство железной дороги Кабул-Пешовар было подписано лидерами трех стран в феврале 2021 года. Ожидается, что реализация проекта займет около пяти лет. Эта дорога позволит Узбекистану выйти в порты Ирана и Пакистана.

В своем выступлении Мирзиёев призвал принять меры по углублению промышленного сотрудничества со странами союза.

«Мы Евразия.Считаем важным реализовать совместные меры по углублению производственной кооперации и локализации как важного фактора создания новых рабочих мест и формирования промышленных центров, – сказал глава Узбекистана.

Он сказал Ассоциация предложила странам-членам провести в Узбекистане аграрный форум в формате YEOII+ и пригласить на него министров сельского хозяйства стран-производителей и импортеров продовольствия.