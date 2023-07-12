O 12 июля Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Генерального секретаря Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зураба Пололикашвили, находящегося с деловым визитом в нашей стране. обсуждались вопросы сотрудничества в области развития и популяризации туристических направлений в нашей стране, искренне поздравили его с победой, пожелали счастья и больших успехов.

Главное международное событие туристической сети в этом году – подготовка к предстоящей 25-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО в Самарканде в октябре и особое внимание было уделено вопросам ее проведения.

Значимость расширения практического сотрудничества в вопросе привлечения ведущих инвесторов – общеизвестна иностранных компаний и брендов к реализации проектов по созданию современной и удобной туристической инфраструктуры в Узбекистане.

Кроме того, в нашей стране будет реализован комплекс совместных мер по продвижению международного имиджа, обучение и подготовка высококвалифицированных специалистов, в том числе создание Международной академии ООН и тематического отделения.

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