Мирзиёев принял президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Син Лиюном.Отмечено стремление расширить поддержку предпринимательства и развивать стратегическое партнерство с Узбекистаном в других важных сферах.Особое внимание было уделено продвижению стратегически важные инфраструктурные проекты в Центрально-Азиатском регионе.>

Для справки, портфель сотрудничества с банком достиг 2 миллиардов долларов. Реализуются важные проекты в сферах транспорта, энергетики, сельского и коммунального хозяйства, поддержки предпринимательства.