Мирзиёев прокомментировал строительство канала Афганистаном

Шавкат Мирзиёев о канале «Коштепа»:

Хотелось бы также высказать свое мнение по поводу строительства канала «Коштепа». По сути, в процессе водопользования в нашем регионе появился новый участник, не связанный с нашими странами никакими обязательствами. Вы прекрасно знаете, что афганская сторона активно работает над строительством канала.

Его запуск может в корне изменить порядок и баланс использования воды в Центральной Азии.

” Мы считаем, что необходимо сформировать совместную рабочую группу для изучения всех аспектов, связанных со строительством канала Штепа и его влиянием на использование воды Амударьи, с привлечением научно-исследовательских институтов наших стран.

Афг “мы предлагаю рассмотреть вопрос о привлечении представителей Эстонии к региональному диалогу по совместному использованию водных ресурсов».