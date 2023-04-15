Мирзиёев выразил соболезнования Бердымухаммедову

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 апреля провел телефонный разговор с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Президент Узбекистана выразил искренние соболезнования Президенту Туркменистана в связи со смертью его бабушки, уважаемой Огулабат Эдже Бердымухамедовой.

p>

В беседе обсуждены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-туркменского стратегического партнерства и расширения практического сотрудничества в соответствии с договоренностями высокого уровня.

Состоявшееся на днях заседание Межправительственной комиссии , внешнеполитических ведомств, положительно оценены эффективные результаты встреч и других мероприятий в рамках министерств транспорта, культуры.

Вопросы торгово-экономического сотрудничества, в первую очередь, создание системы «Шавот-Тошовуз «Приграничная торговая зона, реализация проектов сотрудничества в приоритетных отраслях экономики, особое внимание было уделено продолжению активных культурно-гуманитарных обменов.

Главы государств также обсудили план будущих мероприятий, поздравили друг друга с наступающим Рамаданом Ид и выразили добрые пожелания.