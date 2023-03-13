Мирзиёев запустил шесть новых производств в Термезе

Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия «Термезские национальные ковры» в Термезском районе и запустил там шесть новых производственных мощностей.

Мощности предприятия позволяют выпускать 2,2 миллиона квадратных метров ковров в год. Для этого было установлено современное оборудование из Германии, Бельгии, Турции. Создано 150 новых рабочих мест.

Около половины продукции планируется экспортировать. 80% сырья локализовано. За короткое время с момента запуска предприятия в Азербайджан и Кыргызстан было экспортировано ковров и ковровых изделий на сумму 255 тысяч долларов. В этом году планируется поставить зарубежным заказчикам продукции на сумму 4 млн долларов.

Состоялась церемония запуска 6 новых производств. Представители «Инденим Кластер» в г.Термез, «Фабулло строй сервис» в Жаркорганском районе, «Ангор Барака» в Ангорском районе, «Термиз Агро Импекс» в Термезском районе, МПЗ строительных материалов в Сариосиенском районе и ГЭС Топаланг предоставил информацию о возможностях комплексов посредством видеосвязи.