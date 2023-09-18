Мишустин и Арипов обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Премьер-министры России Сегодня, 18 сентября, Федерация и Республика Узбекистан Михаил Мишустин и Абдулла Арипов обсудят вопросы активизации взаимного сотрудничества в промышленности, энергетике и других сферах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кабмина России.

По его данным, на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана специальный внимание было уделено сферам, представляющим взаимный интерес для обеих стран. Внимание будет обращено.

“Планируется рассмотреть широкомасштабные вопросы торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Также особое внимание будет уделено активизации взаимного сотрудничества в сферах промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, науки и образования, а также в других сферах, представляющих взаимный интерес.

Также, по словам С российской стороны российско-узбекские отношения стремительно развиваются в торгово-экономическом и инвестиционном плане на фоне потрясений в мировой экономике. Расширение сотрудничества в сфере газа между Россией и Узбекистаном не только отвечает интересам обеих стран, но и обеспечивает энергетическую безопасность Центральной Азии”, – заявили в пресс-службе кабмина России.