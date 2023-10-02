Для первого раз за 30 лет миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах, практически полностью покинутый армянским населением после военной операции Азербайджана в регионе. О его прибытии в Баку сообщили в воскресенье, 1 октября.

Отмечено, что основной целью миссии ООН является оценка объема необходимой гуманитарной помощи. В свою очередь, в Армении, принявшей десятки тысяч беженцев из Нагорного Карабаха, 1 октября прошел национальный день молитвы за Арсах (Нагорный Карабах). Церковные колокола звонили по всей стране. Верховный Патриарх Всех Армян Гарегин Второй провел церемонию в городе Эчмиадзин, где находится его резиденция.

Иск Армении против Азербайджана в Международном суде ООН

Ереван обвинил Азербайджан в действиях в Нагорно-Карабахском регионе. 29 сентября Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН, требуя соблюдения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Кроме того, Баку и Ереван позволят сотрудникам ООН и Красного Креста общаться с армянским населением региона, признавать подлинность свидетельств гражданского состояния, выданных властями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, и сохранить памятники армянского культурного наследия. призвал к запрету нарушений.

Баку отверг обвинения в адрес этнических армян в Нагорном Карабахе и заявил, что их права будут уважаться.