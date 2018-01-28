Митинг в поддержку спортсменов-олимпийцев проведут в Краснодаре 3 февраля

Участники соберутся в краевом центре, чтобы поддержать российских спортсменов в преддверии XXIII Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Начнется митинг в 12:00 на площади имени Пушкина.

«Краснодар присоединится к эстафете городов, которые проведут у себя митинги в поддержку наших спорстменов, достойных того, чтобы представлять Россию на Зимних Олимпийских играх — 2018. Общероссийская акция призвана привлечь внимание к ситуации, которая складывается вокруг них, а также подчеркнуть то, что мы гордимся нашими олимпийцами, их победами и достижениями. К участию в митинге приглашаем всех желающих», — сказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Ожидается, что в мероприятии примут участие представители общественных организаций, спортивных учреждений и клубов, политических партий, Общероссийского народного фронта, Общественных палат Краснодарского края и Краснодара, учащаяся молодежь, жители и гости города.

На площади состоится концерт. Будут работать торговые точки общепита, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инициатором акции «Россия в моем сердце!» выступила Общественная палата Российской Федерации.

В заявку на Олимпиаду в Пхенчхане вошли 169 российских атлетов. Среди них — 12 кубанских атлетов.

МОК 29 декабря 2017 года согласовал олимпийскую форму для российских спортсменов. Компания ZASPORT представила эскизы нейтральной формы российских олимпийцев.

Вернуться на ленту

Источник