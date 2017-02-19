Митрополит Исидор освятил икону для храма в Сирии

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор 19 февраля в храме пророка Илии города Краснодара перед служением литургии освятил икону Божией Матери «Казанская» для Латакии (Сирия).

Образ написан специально для православного храма святителя Николая Чудотворца в Латакии. Автор — краснодарский иконописец Владимир Бутов. На оборотной стороне иконы есть надпись: «Дар Екатеринодарской епархии Русской Православной Церкви в память о российских воинах, отдавших свою жизнь за мир и прекращение смуты на древней сирийской земле».

До момента отправки в Сирию несколько дней икона будет находиться в краснодарском храме.

Иерей Николас Хури, настоятель латакийского Никольского храма, ранее направил письмо митрополиту Исидору, в котором поблагодарил его и православных верующих России за духовную помощь христианам Сирии, сообщает пресс-служба Кубанской митрополии.

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