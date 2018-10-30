Митрополит Исидор освятил новый храм в краснодарской колонии № 14

Строительство православного храма-часовни в честь святых Бориса и Глеба завершилось на территории исправительного учреждения на улице Калинина.

Чин освящения совершил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Он преподнес в дар храму икону Воздвижения Креста Господня.

«Я хотел бы выразить чувство особой благодарности и радости по поводу завершения строительства замечательного храма, украсившего собой колонию. Теперь сюда могут прийти желающие помолиться, поставить свечу, попросить у Господа помощи, терпения и благословения. Царица небесная готова помочь всем нам и ждет нашего покаяния и исправления», — отметил митрополит Исидор.

Строительство церкви велось с ноября 2016 года, когда по благословению митрополита Исидора был заложен камень в ее основание. Новый храм возведен руками самих осужденных, сообщает пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю.

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