Митрополит Исидор отмечает день тезоименитства

Православная церковь 21 января вспоминает подвиг святого Исидора. Он жил в XV веке, был священником в городе Юрьеве и во времена гонений на православие предпочел мученическую смерть вместе с паствой, но не отказался от своей веры.

Николай Кириченко, — так в миру звали митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, — принял новое имя в честь святого во время своего монашеского пострига в 1967 году. Уже почти 40 лет митрополит Исидор является главным духовным лицом Кубани. За это время в регионе открылись сотни православных приходов, восстановлены многие храмы и монастыри.

В день своего тезоименитства владыка Екатеринодарский и Кубанский проведет божественную литургию в Свято-Екатерининском кафедральном соборе.