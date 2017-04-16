Митрополит Исидор поздравил кубанцев в Пасхой

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор 16 апреля поздравил жителей края с Пасхой.

«Дорогие и возлюбленные мои всечестные отцы-пастыри, иноки и инокини, боголюбивое казачество и все чада Русской православной церкви на Кубани примите мои самые искренние поздравления с праздником праздников Святой Пасхой Господней», — отметил в своем обращении митрополит.

Он пожелал, чтобы светлые и святые пасхальные дни были в радость и в исполнение добрых желаний во славу воскресшего Христа.

«Пусть будет успешным ваш труд послушания в делах милосердия, жертвенности, самоотречения для тех, кто рядом и страдает. Распознайте в каждом, приходящем за помощью, образ Христа; за каждой протянутой рукой — отыщите святой лик. Сумейте полюбить Христа», — цитирует обращение Исидора пресс-служба Кубанской митрополии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор провел ночную пасхальную службу в Свято-Екатерининском кафедральном соборе.

Фоторепортаж с пасхальной службы в Краснодаре смотрите здесь.

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