Митрополит Исидор поздравил кубанцев с Пасхой

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор поздравил жителей Краснодарского края с Пасхой.

«Дорогие и возлюбленные мои чада Христовой Церкви, досточтимые пастыри, боголюбивые иноки и инокини, всечестное казачество и все жители Екатеринодарской епархии! Как же томительно долго мы ожидали, чтобы вновь услышать сии божественные глаголы Воскресения. Святая Церковь вела нас ступенями Великого Поста к преображению души и сердца в подвигах покаяния и борения за чистоту и праведность всей нашей жизни. Стремилась, чтобы мы познали всю глубину Жертвенной Любви, которая так пронзительно открылась для нас Великим Подвигоположником, Самим Христом Господом со Креста страшной Голгофы, и звала нас так же «возлюбить много». Возлюбить не только любящих нас, но и тех, кто печалит, досаждает, не признает и даже враждует. А Господь зовет последовать Ему, зовет подражать Божественной Его Любви. И чтобы мы восчувствовали всем своим существом это дивное Божие откровение, что «Бог есть Любовь», и возрадовались, и приняли к сердцу Святой Завет для себя — творить только добро, милосердие и любовь, — сказал Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. — Примите в этот светозарный и благословенный Божий День Святой Пасхи мои поздравления с пожеланиями всех благ и щедрых даров от Начальника жизни нашей Воскресшего Христа. И помните ветхозаветное: «Любящия Мя люблю, — говорит Господь, — ищущие же Мене обрящут благодать»».

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