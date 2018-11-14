Митрополит Исидор проведет богослужения в храмах Сочи

Владыка пробудет на курорте с официальным визитом с 17 по 21 ноября.

В некоторых храмах митрополит проведет богослужения.

В храме Апостола Андрея Первозванного Исидор проведет божественную литургию 17 ноября в 17:00, в храме Святого великомученика Пантелеймона 18 ноября в 8:00 совершит чин освящения храма.

В Соборе Святого Михаила Архангела 20 ноября в 17:00 состоится Всенощное бдение, а 21 ноября в 8:30 в Соборе Святого Михаила Архангела пройдут праздничные богослужения в честь престольного праздника, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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