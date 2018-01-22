Митрополит Исидор провел литургию в день тезоименитства

Полвека назад Николай Кириченко, так в миру звали владыку, принял духовный сан и вместе с ним — новое имя в честь священномученика Исидора Юрьевского. Он жил в 15 веке и был убит за отказ отречься от православия.

В день тезоименитства владыка Екатеринодарский и Кубанский провел божественную литургию в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. На службу пришли десятки верующих.

«Он заботится не только о своих священнослужителях, которые служат в его епархии. Он знает еще и своих постоянных прихожан. Он знает буквально по именам, фамилиям, отчествам. Это очень удивляет», — сказала жительница Краснодара Юлия Красильникова.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор уже больше 30 лет управляет Кубанской кафедрой, свыше 40 лет архиерейской хиротонии, и полвека как занимается пастырским служением.

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