Михаил Турецкий подарил краснодаркам розы и призвал горожан пойти на выборы

Руководитель Хора Турецкого говорил со сцены в Краснодаре о том, как необходима четкая гражданская позиция и участие в таком важном событии, как выборы президента.

На один день звезда и поклонницы поменялись местами. Перед выступлением народный артист России Михаил Турецкий на главной улице Краснодара вручал женщинам розы. Обычно происходит наоборот. Поступить иначе в Международный женский день музыкант не мог. Турецкий с охапкой роз, улыбкой и добрыми пожеланиями встречал на улице девушек.

«Мы должны все верить в будущее России, в то, что мы живем в самой сильной, самой привлекательной, самой могучей, самой культурной, самой замечательной, доброй и честной стране. Приходите все на выборы 18 марта», — призвал музыкант.

Дополнением к букетам и комплиментам стал концерт Хора Турецкого. Артисты исполнили для краснодарцев свои лучшие произведения.

Все новости по теме:

Выборы президента России

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник