Мизулина вновь внесла в Госдуму законопроект о запрете бэби-боксов

В случае одобрения депутатами закон может вступить в силу 1 января 2018 года.

«Само существование возможности безнаказанно оставить новорожденного ребенка неизбежно стимулирует рост отказов от детей. Это крайне опасная тенденция, не говоря уже об этическом, моральном, нравственном аспектах. Поскольку ранее внесенный мной законопроект был отклонен депутатами с нарушением регламента, я приняла решение внести его повторно и на этот раз рассчитываю на открытое его обсуждение. Только так мы сможем получить объективный ответ на вопрос, нужен закон или нет», — считает сенатор Елена Мизулина.

По ее словам, она отстаивает позицию многомиллионной части российского общества.

Законопроект также предусматривает административную ответственность за создание бэби-боксов. Нарушителей предлагают штрафовать на сумму от 1 до 5 млн рублей либо приостанавливать деятельность юридического лица на срок до 90 суток, сообщает пресс-служба члена Совета Федерации Елены Мизулиной.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Госдума отклонила законопроект Мизулиной о запрете бэби-боксов.

В августе 2015 года представители Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий требования к безопасности бэби-боксов и порядку их эксплуатации. Позже депутаты Госдумы приступили к подготовке поправок в УК РФ, которые запретят использование бэби-боксов, а в сентябре 2015 года уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов заявил, что родителей, оставивших детей в бэби-боксах, привлекать к уголовной ответственности.

ОНФ Кубани выступил за сохранение бэби-боксов. В июле 2016 года Генпрокуратура начала проверку законности установки бэби-боксов в регионах. В России 3 октября 2016 года опубликовали петицию на имя уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой против запрета бэби-боксов.

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