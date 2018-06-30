Младенца из Геленджика, названного в честь Головина, пригласили играть за «Спартак»

Отец новорожденного Иван Лавренко сообщил, что его сына пригласили играть за геленджикский «Спартак», когда мальчик подрастет.
Ребенок появился на свет после победы России над командой Саудовской Аравии на ЧМ-2018 — матч 14 июня завершился со счетом 5:0. Его назвали в честь полузащитника Александра Головина, который стал автором пятого гола.
Мать ребенка так болела за российскую сборную, что после игры у нее начались роды раньше положенного срока.
«До выписки из роддома мы старались не привлекать к себе внимания. Но когда выписались, посыпались поздравления. В том числе поздравить позвонили и с нашего геленджикского клуба «Спартак». Сказали, что ждут сына, названного в честь автора финального гола в матче с Саудовской Аравией, тренироваться, когда он подрастет», — цитирует отца мальчика «Р-Спорт».
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