Младшие участники Кубка губернатора по футболу завершили соревнования

В регионе идет третий, зональный этап всекубанского турнира.

Игроки остались довольны соревнованием.

«Поле хорошее, но ворота маленькие. Это младшие участники могут здесь играть. Для нас это маленькая поляна», — пояснил участник турнира Елисей Першин.

Два раунда уже позади. Из 250 тыс. подростков, которые начинали соревнования, в борьбе остались не все. Сейачас турнир проходит в шести зонах. Футбольные баталии принимают у себя Тимашевск, Белореченск, Лабинск, Кропоткин, Каневская и Славянск-на-Кубани.

«Собирается, допустим, у нас зона по территориальному принципу. Чтобы не ехали ребята из Сочи в Славянск или из Кропоткина. Здесь берется кустовое, как оно раньше называлось. Это Калининский, Красноармейский, Крымский, Темрюкский районы, Анапа, Новороссийск, Абинск. То есть восемь муниципалитетов», — рассказал начальник управления по физической культуре и спорту Славянского муниципального образования Александр Прищепа.

За путевку в финал 21 июля сразятся игроки средней возрастной категории — 12-13 лет. Начнут борьбу 14-15-летние футболисты 25 июля. Финальный этап пройдет с 1 по 9 августа в Приморско-Ахтарске.

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