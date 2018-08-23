Многодетная мать из Геленджика стала «Вице-миссис России — 2018»

Евгения Бурло заняла пьедестал всероссийского конкурса «Миссис России». Итоги подвели в Москве, за звание самой очаровательной замужней леди боролись три десятка участниц.

Главную корону завоевала представительница Твери, титулы вице-миссис получили участницы из Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

«Конкурс окрыляет. Для кого то важна корона или просто первое место, а для кого-то важно переступить через какие-то свои черты характера, переступить через свое стеснение, выйти на сцену. Победить себя в каких то моментах», — считает вице-миссис России — 2018 Евгения Бурло.

Сама Евгения работает в отеле, ведет активный образ жизни. У нее четверо детей. Старшему Виктору — восемь лет, другому сыну Кириллу — шесть, а двойняшки Маргарита и Никита пока ходят в сад. Вся семья поддерживала девушку на краевом и финальном этапе конкурса.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник