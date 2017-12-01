Многодетные матери рассказали о поддержке семей на Кубани

Многодетные матери Краснодарского края 30 ноября получили почетные дипломы и премии губернатора.

Церемония награждения прошла в Музыкальном театре ТО «Премьера». В зале собрались многодетные мамы со всего края, чтобы услышать теплые слова и получить награды в честь праздника, который они считают профессиональным.

От имени главы региона их поздравила заместитель губернатора Анна Минькова. Она отметила, что испокон веков большая семья считалась хорошей традицией на Кубани. За последние несколько лет в крае увеличилась рождаемость. Уже 65 тыс. мам воспитывают троих и более детей.

«Поддержка материнства и детства остается приоритетом государственной политики. Президент заявил о новых демографических задачах России и о том, как мы эти задачи будем решать. Действительно, быть мамой — это большая и сложная работа, и для многих это на самом деле профессия. Но самое главное, что это вы делаете по-настоящему, от всего сердца: счастливые, умные дети, конечно, растут у счастливых мам», — поздравила собравшихся Анна Минькова.

Счастливой женщину делает внимание — в первую очередь любимых мужчин. Об этом шла речь в музыкальной комедии, которую подарили собравшимся артисты творческого объединения «Премьера». А во-вторых, внимание властей. На Кубани они поддерживают и финансово, и морально. Если в семье трое и больше детей, положены выплаты каждый месяц и раз в год.

«У меня трое детей — два сына и дочка. Конечно, большое внимание уделяется многодетным мамам», — сказала Лариса Пятак.

«Поддержка оказывается, особенно последние несколько лет. Прежде всего, внуков моих отправить и в лагерь бесплатно, и на концерты, оказать материальную помощь», — отметила Татьяна Щербак.

Многодетным матерям Кубани также вручают почетный диплом губернатора и денежную премию. На празднике еще 15 женщин получили эту награду. Сотни зрительниц долго аплодировали дипломантам на сцене. Они как никто понимают, сколько труда и любви нужно ежедневно вкладывать в семью.

Вернуться на ленту

Источник